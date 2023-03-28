Жителя Кировска подозревают в жестоком убийстве бывшей жены-многодетной матери

Мужчина подловил её на улице около дома и застрелил из ружья. У погибшей осталось четверо детей.

26 марта в дежурную часть отдела полиции Кировска поступило сообщение о том, что в районе одного из домов на улице Олимпийской слышны женские крики и звуки, похожие на выстрелы.

На улице около дома правоохранители обнаружили пятна крови на снегу, а чуть позже установили, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в идущую женщину, после чего загрузил её в свою автомашину и скрылся.

Спустя несколько часов автомобиль заметили сотрудники Госавтоинспекции на заправочной станции города Апатиты. Находившийся за рулем водитель был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что задержанный - бывший муж погибшей.

У неё осталось четверо детей.

При этом мотивом для совершения преступления могли послужить личные неприязненные отношения.

Полицейские обнаружили на крыше автомобиля подозреваемого предполагаемое орудие убийства – предмет, конструктивно схожий на ружьё. Тело женщины с множественными огнестрельными ранениями было найдено на следующий день после убийства на одной из промышленных площадок города Кировска.

Следственный комитет возбудил уголовные дела. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.