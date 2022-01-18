Жителя Мончегорска подозревают в хранении наркотических средств

Кроме этого, молодой человек, по мнению правоохранителей, сам употреблял запрещенные вещества и в таком состоянии садился за руль.

Сотрудники полиции досмотрели обвиняемого и обнаружили два свертка. Согласно проведенной позже экспертизе, в них находились психостимулятор флакка и психотропное вещество амфетамин.

В автомобиле задержанного полицейские нашли ещё 9 полимерных пакетиков, но уже с метамфетамином. Этот же препарат подозреваемый хранил и дома.

В 2019 году мужчина имел судимость за аналогичное преступление. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным направлено в органы юстиции для рассмотрения по существу.

Обвиняемого может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.