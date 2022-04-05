Жителя Мурманска будут судить за организацию незаконной миграции

Мужчина осуществлял легализацию иностранцев в нашем регионе. Он предоставлял им за вознаграждение фиктивные трудовые договоры, дающие право на пребывание в России.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Алена Нефедова, официальный представитель УФСБ Росси по Мурманской области: «Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена противоправная деятельность жителя Мурманска, в отношении которого следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».