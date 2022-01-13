Жителя Мурманска, обвиняемого в жестоком убийстве собак, заключили под стражу

Прокуратура Ленинского округа областного центра поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными.

Напомним, в квартире подозреваемого полицейские нашли трупы 3-х щенков. Четвёртому щенку удалось выжить, ему оказана медицинская помощь. У всех собак имеются множественные как внешние, так и внутренние повреждения, их смерть наступила в результате нарушения целостности тканей головного мозга.

Ход и результаты расследования находятся под надзором прокуратуры Ленинского округа.