Жителя Мурманска осудили за госизмену

Мужчина ещё в 2022 году вышел на связь со службой безопасности Украины и выразил готовность участвовать в боевых действиях на территории этой страны против Вооружённых Сил России.

Тогда молодому человеку, который встал на путь предательства Родины, было объявлено официальное предостережение. Однако он не отказался от своих намерений.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о выполнении подозреваемым заданий, направленных на нанесение ущерба нашей стране. На основании этих данных он был задержан и решением Мурманского областного суда признан виновным в государственной измене.

Назначенное наказание – лишение свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима.