Трудоустройство высококвалифицированных участников СВО в Мурманской области – ключевая задача проекта «Герои Севера»В Мурманской области учреждён почётный знак «СВОих не бросаем»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.25 19:30

Жителя Мурманска осудили за госизмену

Мужчина ещё в 2022 году вышел на связь со службой безопасности Украины и выразил готовность участвовать в боевых действиях на территории этой страны против Вооружённых Сил России.

Тогда молодому человеку, который встал на путь предательства Родины, было объявлено официальное предостережение. Однако он не отказался от своих намерений.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о выполнении подозреваемым заданий, направленных на нанесение ущерба нашей стране. На основании этих данных он был задержан и решением Мурманского областного суда признан виновным в государственной измене.

Назначенное наказание – лишение свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Соискатели из Мурманской области ринулись на рынок: местные жители обновили более 16 тысяч резюме, активность людей выросла на 29%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, куда пропали дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире00:00«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Женщина в возрасте от 25 до 44 лет: портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году нарисовал Банк России-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 14 копеек, доллар потерял 9 копеек-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях пройдёт круглый стол по обсуждению материалов обоснования лицензии эксплуатации энергоблока №3 Кольской АЭС на мощности 107%-PRO ЖКХ (18+)За минувшую неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал 2228 сообщений в соцсетях – это на 40% больше, чем на прошлой неделе-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика