День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.23 19:30
Жителя Мурмашей, публично сообщившего о желании поддержать финансово вооруженных силы Украины, вовремя остановили
Сотрудники УФСБ России по Мурманской области обратили внимание на жителя Мурмашей, публично сообщившего о желании поддержать финансово вооруженных силы Украины.
Намеренье, однако, реальными действиями нарушитель подкрепить не успел. В противном случае поступок считался бы госизменой.
Алёна Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечены действия жителя региона, публично высказавшего возможность оказания финансовой помощи представителю вооруженных сил Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
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