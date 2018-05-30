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День за днём с «Арктик-ТВ»30.05.18 19:30

Жителям Александровска вручили региональные знаки «Ветеран труда»

Сегодня на территории большого ЗАТО проживает 693 ветерана труда Мурманской области. Большая часть в Полярном – 388 человек,  288 - в Снежногорске и Оленьей Губе и 17 - в Гаджиево. За год почётный список пополнился полусотней фамилий.

День рождения региона по традиции становится поводом для вручения награды северянам, многие из которых продолжают работать.

Татьяну Ананьеву знает уже не одно поколение горожан. Кто вспомнит, сколько раз в детстве мы болели простудой или гриппом. В сад или в школу идти не надо. Ждём доктора из поликлиники. Татьяну Васильевну знает и ребятня, и мамы, и бабушки. Три десятка лет она лечит маленьких полярнинцев.

У награды есть и приятная материальная сторона. Предусмотрены единовременные выплаты ко дню образования Мурманской области.

Почётный знак - это ещё и оценка прожитых лет и труда на благо Заполярья.

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Юрий
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Иван
30.05.18 15:46
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FynjyT
30.05.18 15:23
Как хорошо научились наши чиновники передёргивать факты. Уровень смертности в нашем регионе всегда был лучше, чем у соседей по СЗФО, так как у нас многие пенсионеры выезжают из области в тёплые края,
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