Жителям аварийного дома в Молочном переселения придётся ещё немного подождать

Семья Хвостовых, живущая в аварийном доме в Молочном, вместе с остальными жителями аварийных зданий, идущих в будущем под снос, будет переселена уже в ближайшие месяцы, ответили корреспонденту «Арктик-ТВ» в руководстве Кольского района.

Как нам сообщил глава Кольского района Андрей Малхасян, 12 многоквартирных домов микрорайона на улицах Торговой и Рыбников признаны аварийными в 2016 году. Переселение жителей запланировано до 2024 года по следующим направлениям: покупка квартир у застройщика, приобретение жилья для переселяемых на вторичном рынке, предоставление выкупной стоимости собственникам квартир.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Они ведут работу и по предоставлению земельного участка под строительство. После заседания Мурманской областной Думы будут внесены изменения в бюджет, где будут предусмотрены деньги на переселение, в том числе и жителей пгт.Молочный». По словам главы района, средства до конца марта будут переданы в посёлок, будет объявлен аукцион на приобретение квартир на вторичном рынке. Дом, где живут Хвостовы, вверху списка.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Соответственно, как начнётся переселение, как начнут приобретаться квартиры, они идут одни из первых. Я думаю, что это ближе к лету - май-июнь».

Что касается долговой квитанции с крупной суммой за услуги по содержанию и ремонту разрушающегося дома, которые, по словам Хвостовых, на самом деле не оказывались, Андрей Малхасян пообещал разобраться детально.