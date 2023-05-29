Жителям Города воинской славы Полярный вручены удостоверения и нагрудные знаки «Ветеран труда Мурманской области»

Это значит, что каждый из них в Кольском Заполярье отработал более 35 лет.

Алевтина Осокина совсем скоро покинет Мурманскую область навсегда. Она отдала северу 40 лет жизни и трудовой деятельности, уезжать из сурового края особенно грустно. Сердце, признается жительница Полярного, останется в этом благородном и уютном уголке северного региона.

Алевтина Осокина, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Считаю себя абсолютно счастливым человеком, потому что приехала с высшим образованием связиста, устроилась по специальности. Никогда не жаловалась на город Полярный, потому что считаю его второй родиной».

Вместе с тёплыми воспоминаниями Алевтина Вячеславовна увезёт с собой нагрудный знак «Ветеран труда Мурманской области». В торжественной обстановке такие награды получили полярнинцы, проработавшие в регионе более 35 лет. Сергей Концевич, например, успешно совмещал основную деятельность – службу - с профессиональным спортом - футболом.

Сергей Концевич, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Был чемпионом Северного флота трижды, играл с англичанами, французами, со сборной России, СССР… Всё вместе: и работа, и спорт. Город люблю!».

Люди действительно борются за места, в которых растут их дети, болеют за учреждения и организации, в которых трудятся. Как, например, медсестра терапевтического отделения филиала №5 центральной медсанчасти Татьяна Шалыгина.

Татьяна Шалыгина, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Хотела бы, чтобы наша больница жила. Она городу нужна, населения хоть и становится меньше, город стареет, но она нам нужна. Это наш второй дом».

К слову, к наградам полагаются и особые меры социальной поддержки. Так, региональным ветеранам труда гарантирована ежегодная единовременная денежная выплата ко Дню Мурманской области, компенсируются в размере 50% расходы на оплату стоимости проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах страны, а также предусмотрено единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области.

Что же помимо труда в условиях Крайнего Севера отличает мурманчан от жителей других регионов страны?

Ирина Горельцева, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Это действительно такой небольшой парадокс, когда суровый северный климат как сталь заряжает характер, но при этом доброта - компенсация суровому климату, когда в душе эти люди очень добрые, отзывчивые и их видно. Когда выезжаешь, то точно понимаешь, что это – северянин».

Татьяна Иванова, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «В отпуск вот едешь, месяц как-то живём, а потом домой тянет: здесь лучше, здесь красивше».

С 2008 года, как учреждено звание ветерана труда области, нагрудный знак и удостоверение уже получили 975 александровцев. Больше половины из них – это жители Города воинской славы.