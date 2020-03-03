Жителям Крайнего Севера можно будет выйти на негосударственную пенсию раньше достижения пенсионного возраста

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрели законопроект, позволяющий жителям Крайнего Севера выйти на негосударственную пенсию до достижения пенсионного возраста.

Согласно документу, женщины смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет, а мужчины - в 60. В ещё более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов могут рассчитывать инвалиды, работники Крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий.

Принятие законопроекта стало актуальным после повышения в России возраста выхода на государственную пенсию с 1 января 2019 года. Для мужчин он повысился с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 60 лет. Увеличение пенсионного возраста производится поэтапно и завершится в 2028 году.