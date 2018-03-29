Жителям МКД не надо уподобляться лебедю, раку и щуке
Общественность, управляющие компании и контролирующие органы – как построить диалог, а не жить по принципу басни лебедь, рак и щука? Ответы на этот и другие вопросы искали журналисты «Арктик-ТВ» с гостями программы «Открытая студия».
Сфальсифицированные протоколы и поддельные подписи. Как быть, если управляющая компания решила всё за вас?
- Нужно обращаться в органы внутренних дел, а они установят, была подделка или нет, - советуют специалисты.
Обратная сторона медали – оказались без вины виноваты, а репутация подпорчена.
- Человек начинает вспоминать, что когда-то он жарил котлеты, ему позвонили в дверь, он говорит, да я подпишу. Судья удивляется: «А если бы вам доверенность на квартиру дали, вы бы подписали?»
Эксперты «Открытой студии» считают, что выход из многих ситуаций один – выстраивать общий диалог.
- Если собственники жилья будут активно ходить на собрания и сотрудничать с представителями управляющей компании и органов власти, у нас таких проблем не будет, - считают специалисты.
А кто должен быть инициатором этих встреч? И как часто мурманчане решают судьбу своего же дома сообща?
Тем не менее, Жилищном кодексе прописано, что собрания собственников не право, а обязанность жителей многоквартирного дома.
Подробности – сегодня в программе «Открытая студия» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте Арктик-тв.рф.