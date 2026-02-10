Жителям Мурманска и Североморска на компенсацию за прекращение электроснабжения во время ЧС на ЛЭП «Россетей» не стоит рассчитывать

В период ЧС в Мурманской области из-за аварии на линиях «Россетей» отключений света более двух суток не зафиксировано, сообщает Главное Управление МЧС по Мурманской области.

Напомним, согласно Методическим рекомендациям, одобренным протоколом правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, граждане могут рассчитывать на компенсации при прекращении электроснабжения более чем на двое суток подряд.

Главным управлением МЧС России по Мурманской области были направлены запросы во все необходимые учреждения для установления временных показателей отключений. В результате комплексного мониторинга адресного перечня жилых домов, в период действия режима чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области с 11.00 25 января по 18.30 27 января фактов прекращения электроснабжения потребителей в городе Мурманске и ЗАТО г. Североморск продолжительностью более 48 часов не было зафиксировано.