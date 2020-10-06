Жителям Мурманска предлагают выбрать цвет фасада школы №1

Старейшая школа областного центра располагается на улице Буркова. Сейчас в учреждении ведут серьёзную реконструкцию.

Принять участие в голосовании можно до 30 октября. Проще всего найти ссылку на опрос на официальном сайте администрации города.

Цветовых вариантов предлагается 7, в том числе уже существующий. Напомним, школа № 1 была построена в 1935, а реконструкцию начали в середине этого года, по предварительной оценке, модернизация растянется на несколько лет. Учеников на время ремонта перевили в соседние образовательные учреждения. Педагогическому коллективу также было предложено перейти вместе со своими воспитанниками.