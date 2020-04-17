Жителям Мурманска рассказали, как можно заработать 15 тысяч рублей

Такая сумма причитается автору лучшей идеи, который придумает название для новой ледовой арены на улице Орликовой.

До 15 мая газета «Вечерний Мурманск» будет принимать предложения мурманчан. После прохождения первого этапа, за дело возьмётся жюри из числа депутатов горсовета, строителей и спортсменов.

Больше шансов на победу будет у названия, которое легко запомнить. Также желательно, чтобы оно имело отношение к ледовым видам спорта и было сформулировано с учётом местной специфики. Не менее важно, чтобы название гармонично звучало в связке со словосочетанием «ледовая арена».