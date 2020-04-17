День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.20 19:30
Жителям Мурманска рассказали, как можно заработать 15 тысяч рублей
Такая сумма причитается автору лучшей идеи, который придумает название для новой ледовой арены на улице Орликовой.
До 15 мая газета «Вечерний Мурманск» будет принимать предложения мурманчан. После прохождения первого этапа, за дело возьмётся жюри из числа депутатов горсовета, строителей и спортсменов.
Больше шансов на победу будет у названия, которое легко запомнить. Также желательно, чтобы оно имело отношение к ледовым видам спорта и было сформулировано с учётом местной специфики. Не менее важно, чтобы название гармонично звучало в связке со словосочетанием «ледовая арена».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Аудиторы СП обратили внимание на риски при строительстве угольного терминала «Лавна»
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-
Последние комментарии
NOUDIMON
17.04.20 12:18
А мы будем в режиме онлайн наблюдать по мониторам, как всё краше и краше становятся наши города, будем любоваться из окон на спортивные и детские площадки, которые нельзя посещать из-за режима самоизо
Сергей
17.04.20 09:35
"Впрочем, когда было сделано это видео - вчера или год назад - судить сложно". Обратите внимание на человека справа на 24й секунде. Он в маске. Год назад маски не носили, по этом у судить совсем не
Комментарий к новости:Снимок очереди в столовую заинтриговал пользователей соцсети
МИЛА
17.04.20 09:14
Очень похоже на рабочих Белокаменки, может сдать анализ на коронавирус стоят в очередь.
Комментарий к новости:Снимок очереди в столовую заинтриговал пользователей соцсети
-Скоро в эфире00:30«Медленное ТВ-Камин».06:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Тугой ли кошелёк у пенсионеров Заполярья?-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти 1,2 рубля, доллар снизился почти на 77 копеек-PRO Энергетику (18+)Генеральным директором АО «МЭС» назначен Валентин Горобцов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Решение правительства РФ позволит отказаться от перевалки СПГ «НОВАТЭКа» в Норвегии-PRO Законы (18+)За один присест: региональные парламентарии в окончательной редакции приняли «пакет» налоговых законопроектов
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 481 человек