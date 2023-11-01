Жителям Мурманской области предлагают проверить, как хорошо они разбираются в финансовых вопросах

С 1 по 21 ноября проходит Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности.

Любой желающий сможет проверить свой уровень экономической эрудиции и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников.

Успешно справившиеся с зачётом получат сертификаты. Для каждого участника предусмотрен подходящий уровень сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы. Продвинутый – для тех, кто готов к сложностям.

Пройти зачёт можно индивидуально или всей семьей. Участвовать могут даже школьники. Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, олимпиадного – не более 40 минут, а семейного – не более 1 часа.

Участие бесплатное. Регистрация и подробности на сайте проекта.

Ирина Волкова, эксперт Отдела финансовой грамотности Северо-Западного ГУ Банка России: «Помимо индивидуального и семейного зачётов 3 ноября впервые будет проведён олимпиадный зачёт, который поможет выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по соответствующему профилю без дополнительных испытаний».