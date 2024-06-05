Жителям Мурманской области станет удобнее и выгоднее оплачивать проезд на общественном транспорте

Для того чтобы получить кешбэк с поездки нужно купить билет с помощью Системы быстрых платежей.

Жители Мурманской области смогут вернуть часть потраченных денег за проезд в общественном транспорте в виде 5-процентного кешбэка. Для этого важно соблюдать всего несколько правил: пользоваться Системой быстрых платежей, с помощью которой можно приобрести проездной билет или пополнить баланс транспортного электронного кошелька, а также зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!», где описаны все условия акции.

Предложение действительно с 5 июня по 30 сентября во всем общественном транспорте региона.