Жителям Мурманской области вернут более 320 миллионов рублей за отопление

В начале апреля граждане получат квитанции с традиционными перерасчётами за коммунальные услуги.

Это разница между фактическим объёмом потребления тепловой энергии, учтённым общедомовым прибором учёта, и объёмом потребления, предъявленным потребителям в течение года.

В этом году корректировка за данную коммунальную услугу будет проведена в 1368 многоквартирных домах Мурманской области. При этом возврат денежных средств будет произведён жителям 1060 домов, а доначисление – 308.

Профильное министерство рекомендовало управляющим организациям при предъявлении перерасчётов строго соблюдать законодательство, в части предоставления рассрочки оплаты до конца года. Таким образом, в квитанциях будут отражены доначисления равными долями до конца года.

В случае нарушения данных требований собственникам необходимо обращаться в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области через портал ГИС ЖКХ, а также на «горячую линию ЖКХ».