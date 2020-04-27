Жителям нашего региона помогут покинуть закрытую территорию Белокаменки

Губернатор Андрей Чибис поручил проработать механизм, позволяющий жителям Мурманской области, которые сейчас остаются в Белокаменке, покинуть стройплощадку.

Сейчас на объекте трудятся более 100 рабочих из Заполярья. Перед тем как попасть домой, им нужно будет пройти двухнедельный карантин в обсерваторе.

По данным регионального оперативного штаба по состоянию на 23 часа 26 апреля на стройплощадке в Белокаменке выявлены 807 случаев заражения. На данный момент территория находится в жёсткой изоляции, выехать оттуда самовольно невозможно.