Жителям побережья разрешат ловить рыбу

Губернатор Мурманской области провёл обсуждения с главами муниципалитетов, врачами и эпидемиологами и разрешил выход в море для прибрежного лова.

Напомним, глава региона встретился с рыбаками после публикации их обращения в группе телеканала «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте» и ряде других сообществ. Губернатор услышал любителей рыбалки, посетил город Полярный и пообщался с рыболовами лично, при этом обещал продумать над важным для них решением.

Теперь морская рыбалка разрешена, но только для местных жителей, которые зарегистрированы в населённом пункте, откуда будут выходить на промысел. Также людей на судне должно быть в два раза меньше от числа максимальной вместительности плавсредства.

Каждый выход необходимо согласовывать с главой администрации, списки тех, кто сможет рыбачить, подготовят в ближайшее время и выйти на рыбалку можно будет уже к выходным.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это сделано, чтобы дать возможность семьям, которые традиционно ведут эту ловлю, запастить рыбой на весь год, а не для туристов. Если мы узнаем, что этот факт используется для привлечения туристов на морскую рыбалку, мы должны будем вернуть все запреты».