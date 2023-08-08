Жителю Мурманска предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере

По версии следствия, в июне этого года 45-летний житель Мурманска предложил осужденному, отбывающему наказание в исправительном учреждении на территории Мурманской области, за материальное вознаграждение в размере 3 млн 300 тысяч рублей оказать содействие в освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью, обязуясь при этом оформить заведомо подложные медицинские документы.

4 июля во время встречи он получил от супруги осужденного часть требуемой им суммы, после чего его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается, сообщила Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области.