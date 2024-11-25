Жителю Мурманска, укравшему мобильный телефон из магазина, грозит до 5 лет лишения свободы

Раскрыть нарушение помогли камеры видеонаблюдения, которые запечатлели как мужчина подошёл к кассовой зоне и украл мобильный телефон, оставленный работником магазина.

Ранее 36-летнего подозреваемого уже судили за хищения двух пар наушников из магазина бытовой техники.

Свои поступки он объяснил тем, что длительное время находится в затруднительном финансовом положении и не имеет постоянного источника дохода.

Сейчас предполагаемый нарушитель находится под стражей, его ожидает суд.