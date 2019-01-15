Жителю Оленегорска грозит до 4 лет тюрьмы за украденную бутылку

Марлевая повязка спасает от инфекции, но не спасет от тюремного срока. В Оленегорске преступник в медицинской маске ограбил магазин.

Мужчину, прячущего бутылку под толстовку с капюшоном, хорошо видно на записи с камеры видеонаблюдения. На следующих кадрах - неудачная попытка продавщиц задержать преступника. Любитель лёгкой добычи успел выскочить из магазина, но далеко не ушёл. Злоумышленника оперативно задержали полицейские.

В отделении полиции мужчина рассказал, что ночью отправился в магазин за алкоголем, но расплачиваться за него не планировал. Зная, что в торговом павильоне установлено видеонаблюдение, мужчина перед входом нацепил на лицо медицинскую маску.

- В настоящее дело возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабёж», - комментирует Валерия Филиппова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - Максимальное наказание по ней - лишение свободы сроком до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.