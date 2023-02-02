Жителю Снежногорска объявлено официальное предостережение за попытку перейти на сторону ВСУ

Житель Снежногорска хотел перейти на сторону Вооруженных сил Украины, чтобы избежать мобилизации в России. Сотрудники УФСБ установили, что молодой человек для этого звонил на «горячую линию» ВСУ, а после уехал в Республику Беларусь, чтобы пересечь границу и попасть в одну из европейских стран. Однако пограничники дружественного России государства задержали и депортировали северянина.