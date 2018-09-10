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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.18 19:30

Житейская драма, или Журналисты «Вечёрки» рассказывают об окровавленном северянине в ванной чужой квартиры

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Вопросы, связанные с пенсионной реформой, сегодня самые актуальные для многих мурманчан. Какие льготы останутся у северян при выходе на пенсию, на страницах «Вечёрки» рассказывает депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер. В частности, он пояснил, что, если женщина отработала на Севере не менее 15 лет и имеет двух и более детей, она вправе выходить на пенсию в 50 лет. О каких ещё нюансах пенсионной реформы сообщил Алексей Веллер, читайте в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

Мурманчане заняли второе место на Чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?». Последние несколько лет благодаря финансовой поддержке администрации Мурманска, команда «Норманны» выезжает на несколько турниров в год – и каждый раз они возвращаются с достойными результатами. На этот раз мурманчане получили приглашение участвовать в международном турнире по телевизионному брейн-рингу. Когда мурманские телезрители смогут поболеть за своих знатоков, рассказывает свежая «Вечёрка».

На глазах жителей Ленинского округа развернулась драматическая картина. Нетрезвый мужчина по газовой трубе забрался на второй этаж и, изрезав руки осколками оконного стекла, проник в квартиру. Полицейские обнаружили окровавленного северянина в ванной, полной теплой воды. Почему мурманчанин пытался свести счёты с жизнью в чужой квартире? И чем закончилась эта житейская драма? Об этом знают журналисты «Вечёрки».

Для спасателей Мурманской области наступили напряженные дни. Им постоянно приходится разыскивать заблудившихся грибников и пропавших рыбаков. Какие трагедии разыгрались на Кольской земле за последние дни, кого из северян удалось спасти, а кому беспечность стоила жизни, подробно рассказывает «Вечерний Мурманск».

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