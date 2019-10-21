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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.19 19:30

«Житейский гусь» из МАГУ собирается в Питер

Команда опорного вуза Арктики приняла участие в первом туре открытого чемпионата вузов России в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», который прошёл одновременно по всей стране. Впереди ещё два тура. Если заполярной студенческой команде повезёт, то весной ребята сыграют в Санкт-Петербурге в числе лучших команд страны.

Максимальное внимание и сосредоточенность. Отвечать на вопросы нужно быстро и правильно. На кону - участие в финале в числе лучших – высший пилотаж для любой студенческой команды.

«Мы здесь проводим первый тур открытого чемпионата вузов России. Это Всероссийский синхронный чемпионат. Студенты из разных городов могут, отыграв одни и те же вопросы, сравнить свои знания и свои силы со студентами из других городов со всей России, - отмечает Полина Суханова,  ведущий отборочного тура чемпионата в Мурманске. - Турнир состоит из трёх отборочных частей. Они играются в городах. По их итогам определяется победители - 50 лучших команд России, которые поедут в Санкт-Петербург весной 2020 года, где  сразятся вживую».

Всего ребят в команде 8, но, по правилам, играть могут только шесть, поэтому игроки периодически сменяют друг друга. Поддерживать себя в хорошей форме помогают регулярные тренировки. К борьбе ребята готовы, тем более, опыт побед на выезде уже есть.

«Мы ездили в Санкт-Петербург, в прошлом году, в Апатиты, Полярные Зори, - рассказывает  Анастасия Цветкова, участник команды «Житейский гусь». - Чаще всего занимаем призовые места. Абсолютная победа у нас была в прошлом году в Апатитах, где мы взяли Кубок победителей и Абсолютный кубок. Я считаю, что у нас высокие шансы на победу и поездку в Питер».

В команде МАГУ «Житейский гусь» всё как во взрослых сборных «Что? Где? Когда?», в том числе, играют и девушки – умные и красивые одновременно. Но, несмотря на внешнюю хрупкость, в борьбе они не уступают парням.

«Наша команда сложилась около четырёх лет назад на базе МАГУ, - вспоминает Александр Гришин, участник команды «Житейский гусь». - Каждый год состав меняется, но общая атмосфера остаётся прежней – это весёлая команда людей, которые увлекаются одними и теми же вещами, которая собирается не только во время турниров и синхронов, но и общаются вне игрового пространства. Преподаватели в вузе научили нас тому, что красота и ум не связаны между собой, красота не исключает ум, ум не исключает красоту. Наши девушки не просто красивые, но ещё и очень умные».

Впереди у ребят ещё два тура. Удастся ли им поехать на финальный этап в Санкт-Петербург, покажут результаты состязаний. А мы будем искреннее надеяться на их победу.

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Барак из Молочного.
21.10.19 20:28
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Нина
20.10.19 14:15
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