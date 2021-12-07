«Живая комната» - в Мурманске продолжается обновление библиотек

Становится все больше современных интеллект-центров, которые с интересом посещают не только дети, но и взрослые. В следующем году большой ремонт затронет и филиал на улице Скальной Мурманска.

Библиотеку №17 посещают более 3 тысяч детей и взрослых. Для них доступны более 19 тысяч книг и изданий. Здесь есть живой уголок с попугаем и морской свинкой, так как библиотека занимается экологическим просвещением.

Несмотря на большую востребованность и современный ремонт, было принято решение обновить её. В следующем году она станет интеллект-центром, который оборудуют различными залами по интересам посетителей. Планируется, что оценить модернизацию мурманчане смогут уже осенью 2022 года.

Особенностью нового интеллект-центра станет «живая комната».

Веслава Балева, директор Центральной детской библиотеки Мурманска: «В этой комнате будет находиться интересная новика – технология 3Д-мейпинга будет использоваться в этом помещении. Будет трёхмерная визуализация. В этой творческой лаборатории будет работать у нас лаборатория юных программистов».