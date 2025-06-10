Живая красота: на клумбах ЗАТО Александровск появляются садовые цветы

Больше 130 ящиков анютиных глазок, маргариток и бархатцев высадили в Полярном.

Цветущие клумбы на улицах, которые видят горожане, результат большой проделанной работы. Но начинается она в теплицах, где весной педагоги дополнительного образования вместе с ребятами готовят рассаду.

Надежда Проурзина, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, г. Полярный: «Мы выращиваем огурцы, помидоры, клубнику. У нас растут яблони».

Конечно, далеко не каждая культура приживётся в скудном северном грунте, многим растениям нужна особая забота, включающая регулярный полив и удобрение. А вот однолетние бархатцы, маргаритки и петуньи – неприхотливы, главное, побольше земли для корневой системы.

Ирина Кудряшова, лаборант Дома детского творчества, г. Полярный: «Они приживаются лучше в нашем климате. Земля ещё холодная, видите, высаживаем, как только снег растаял. Почернели, потому что адаптация идёт. А в ящике земли всего 5-10 см, для корней мало».

Больше 130 ящиков с цветами из теплицы Полярного были высажены в центре города. Сотрудники Дома творчества уже много лет облагораживают клумбы на главной площади города воинской славы. Но каждый раз находятся те, кто решается выкопать и унести яркие растения домой.

Надежда Проурзина, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, г. Полярный: «Взрослых радует то, что с каждым годом таких случаев всё меньше. Так что, дорогие жители, следите за собой, соседями и питомцами: любуйтесь, фотографируйте, но оставьте красоту на том месте, где она находится».

Отметим, что даже такой, с виду безобидный поступок, как изъятие цветов из клумбы, считается противоправным действием.

Педагоги, в свою очередь, всегда готовы поделиться с земляками рассадой из теплиц и с удовольствием дадут советы по уходу за растениями.