«Живая ностальгия» – так отзываются о новом проекте, созданном подростками ко Дню города Полярного

Выставка «Полярные поколения» стала приятной неожиданностью и произвела большое впечатление на посетителей музея города всех возрастов.

Среди жителей Полярного есть особенные. Это те, кто прожил здесь большую часть жизни и даже не в одном поколении. О них - старожилах кропотливо, больше полугода собирали информацию молодые биографы. Работу над проектом «Полярные поколения» начали неслучайно, таким образом, решено было поздравить родной город с юбилеем.

Лилия Мочалова, участница выставки, г. Полярный: «Очень воинственный, сильный, что он выстоял, что его сохранили, что ему 125 лет! И сейчас я живу и учусь в нём».

Я считаю, что Полярный – это эпицентр российской ностальгии по красоте севера, по службе и так далее. Тысячи людей, проживших здесь, с болью вспоминают город Полярный.

Выставка представляет собой распечатанные во всю высоту стен зала черно-белые фотографии, разделенные на три части и развешанные определенным образом. Полотна создают завораживающий 3D-эффект.

Марина Абаджева, куратор проекта «Полярные поколения», специалист по выставочной работе, г. Санкт-Петербург: «Для меня важно следовать за участниками. Изначально хотели сделать инсталляции с предметами, но важно, чтобы подросткам было комфортно, чтобы у них всё было красиво, чтобы они могли отвечать за то, что у них получилось».

В основе «Полярных поколений» лежат истории людей, которые прожили в городе долгие годы, они и сегодня продолжают работать в организациях и на предприятиях Полярного, либо постоянно находятся в центре культурных событий и социальных вопросов.

Варвара Селиверстова, участница проекта «Полярные поколения», г. Полярный: «Поиск материалов – это интервью со старожилами и, конечно же, формирование текстов в небольшие материалы, чтобы было удобно читать. Данный интерес в том, что мы создавали коллажи из воспоминаний. Письма времён Великой Отечественной войны, например, есть. Конечно, это копии, а оригиналы в стеллажах и подвешены к потолку».

Все собранные в рамках встреч и интервью детали, объединили в коллажи, которые и стали центром чёрно-белой инсталляции.

Марина Абаджева, куратор проекта «Полярные поколения», специалист по выставочной работе, г. Санкт-Петербург: «Это очень понравилось участникам проекта, для них это стало простым способом выразить всё о городе без слов через образы, через чувство гордости».

Артём Комиссаров, участник выставки, г. Полярный: «Современно рассказывается об истории людей или той же самой первой школе».

От этапа идеи до момента торжественного открытия в тесной связке подростки работали с кураторами проекта. Однако лёгкое, наивно-оптимистическое настроение юных полярнинцев здесь прослеживается в каждом нестандартном решении.

Галина Лагунова, почётный житель г. Полярного: «Здесь есть дети, есть подростки! Это самый сложный возраст для страны. Я много где бывают, и там другие дети. А приезжаю сюда, здесь дети не просто посещают музей, они делают выставки!».

Не вошедшие в арт-объект предметы быта аккуратно выставили на стеллажах. Проплыть по волнам воспоминаний или окунуться в историю города сквозь призму прожитых лет старожил можно, уютно умостившись на скамеечке, специально установленной здесь для этих целей.