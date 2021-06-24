Живодёр среди нас! На дело его рук смотреть было очень страшно…

Часто бывает, что человеческая жестокость не знает границ. Кровавая расправа над бездомной собакой в посёлке Молочном потрясла жителей Мурманской области.

Этот страшный вечер Виктория Мардыкина не сможет стереть из своей памяти уже никогда. Прогуливаясь по улице вместе с мамой, она заметила шатающуюся из стороны в сторону собаку. Издалека ей показалось, что животное в чем-то испачкалось, но, подойдя поближе, девушка увидела ужасающие раны. На теле изувеченной собаки почти не было живого места. С надеждой в глазах она подходила к людям, как бы прося о помощи.

Виктория Мардыкина, волонтёр: «Состояние у неё было ужасное. Смотреть было очень страшно, её шатало во все стороны, она не знала куда подойти, к кому пойти. Она остановилась возле нас, посмотрела и пошла дальше, куда-то завернула за дом, пошла вот в этот палисадник. При мне все просто проходили мимо, люди шли с остановки, видели её, сторонясь, обходили».

Виктория поняла – действовать нужно незамедлительно, ведь передвигалась собака из последних сил. Девушка связалась с волонтёрами, клич о помощи кинули в социальные сети. После этого десятки неравнодушных людей откликнулись на беду.

Наталия Семенова, волонтёр: «Вчера вечером мы приехали в посёлок Молочный, где молодые девушки нашли собаку в очень тяжёлом состоянии. Она лежала в кустах за забором, никто не помогал ей. Мы загрузили её в машину, привезли в клинику, собака была в очень тяжелом состоянии».

На собаку было сложно смотреть без слез, очевидно, что все увечья нанёс человек. Со спины животного была содрана кожа до костей и мяса, на голове виден глубокий продольный порез. Возможно, помощи собака ждала несколько дней, именно поэтому на воспаленных ранах стали появляться опарыши. Очевидцы предполагают, что в Молочный собаку в таком состоянии могли подкинуть. После сообщения в социальных сетях всего за пару часов неравнодушными людьми было собрано несколько тысяч рублей на первичный осмотр и лечение. Но, к сожалению, помочь дворняжке они уже не смогли.

Елена Беспалова, ветеринар: «Состояние было тяжёлое, несмотря на то, что мы пытались ей помочь, оказывали медикаментозное лечение, оно проводилось с учётом отягощения ран. Мы не исключаем септический процесс, парораспределительный шок. К сожалению, она погибла утром».

За последние несколько месяцев случаи жестокого обращения с животными в Заполярье не только не уменьшаются, но и продолжают нарастать. По мнению некоторых волонтёров, в области орудует серийный живодёр.

Только в марте этого года волонтёрами были спасены две собаки из Североморска. С новой жертвой их связывает характер наносимых увечий: содранная до костей кожа и глубокие порезы.

Виктория Березина, волонтёр: «Можно предположить, что это делает один человек. Но это не заключение экспертов, а волонтёров, которые первые находятся на месте преступления, оценивают потом врачи, если всё-таки довозят животное до клиники. Раны определенные и они одинаковые».

Жители Заполярья не собираются мириться с такой жестокостью по отношению к братьям нашим меньшим. По их мнению, преступник должен быть найден и наказан по всей строгости закона. В полицию волонтёры обращались уже неоднократно, этот страшный акт жестокости не стал исключением.

Анастасия Новожилова, волонтёр: «На данный момент мы вызвали полицию, ждём сейчас наряд полиции, чтобы собаку забрали на экспертизу, чтобы экспертиза была проведена и было доказано, что это дело рук человека, а не какие-то раны от других собак».

Волонтёрами было написано и передано заявление о преступлении. Тело изувеченной собаки направлено на экспертизу. Мы будем следить за развитием ситуации, сообщать о результатах расследования, а этот сюжет просим считать официальным обращением средства массовой информации в правоохранительные органы.