Живодера из Мурманска избили и он обиделся

В социальных сетях бурно обсуждают избиение Евгения Минаева. Пользователи интернет-сообществ называют его мурманским живодёром. О нападении он рассказал на своей страничке, однако, обращаться в полицию не стал.

Мужчина несколько месяцев назад объявил войну зоозащитникам.

О Евгении Минаеве узнала вся область после того, как в августе прошлого года он положил на капот машины мёртвую собаку и рассказал о том, как убивает бездомных животных. Теперь Евгений обижен тем, что его труд никто не оценил и прекращает заниматься отловом. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте»: «Несмотря ни на что, я честно и отчаянно пытался Вам помочь, чтобы ваши дети спокойно гуляли во дворах, Вы уверенно могли идти по своим рабочим местам! Теперь я должен сказать, МНЕ ХВАТИЛО вашего смелого бездействия, БОЛЬШЕ СОБАК Я НЕ ЛОВЛЮ И ЛОВИТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!!!».