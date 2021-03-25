Теплоход «Клавдия Еланская» вернётся к привычной работе после ремонта на этой неделеВ Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.21 19:30

Живодёры или санитары городских дворов?

В интернете активно обсуждается тема содержания пойманных собак в приюте для бездомных животных в Мурмашах. Зоозащитники негодуют. По их мнению, над питомцами издеваются. В заведении это отрицают. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в приюте и попыталась разобраться в ситуации.

Анна Чайникова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «С каждым днём в интернете появляется всё больше шокирующих фото и видео, на которых изображены ужасающие кадры условий содержания животных в этом приюте. Тревогу подняли зоозащитники и волонтёры, сообщившие, что здесь над четвероногими долгое время издеваются».

Вот уже несколько лет неравнодушные к собачьей беде люди пытаются пробиться в приют для бездомных животных «Прогресс Ай-Ти» в посёлке Мурмаши. Они требуют показать, в каких условиях содержатся питомцы, как с ними обращаются сотрудники службы отлова. Но до сих пор, по словам зоозащитников, этого сделать им не удавалось, так как за порог приюта посторонних не пускали.

Светлана Серкина, зоозащитник: «Мы приезжали сюда неоднократно и с депутатом Кольского района, но нас выгоняли. Просто очень много жалоб, да и сама я неоднократно сталкивалась с этим. На моих глазах отлавливали домашних животных у бабушек, у дедушек, которые плакали».

Последний такой случай, отмечает Светлана, произошёл буквально на днях. Сотрудники службы отлова отобрали у пенсионерки собаку, которая была памятью об умершей дочери, запросили за её возвращение 6 тысяч рублей. В итоге любимого питомца бабушке, конечно, вернули, но не все истории имеют счастливый финал.

Директор приюта утверждает, что действуют отловщики в рамках закона.

Михаил Андронаки, директор приюта «Прогресс Ай-Ти»: «По закону все животные, которые находятся без сопровождения людей подлежат отлову. Мы действуем на основании заявки и контракта с заказчиком, который нам указывает, что всех животных мы должны изловить, простерилизовать, агрессивных животных оставить здесь, неагрессивных вернуть с биркой в ухе».

Выловленных животных сотрудники учреждения помещают в закрытые вольеры. На фотографиях в интернете они выглядят ужасающе грязными, а на деле всё оказалось не так плохо. У некоторых четвероногих клетки чистые, собаки в них достаточно ухоженные. Остальные вольеры, по словам работников, убрать ещё не успели, сил на всех не хватает. Но всё это может быть результатом того, что о нашем приезде в приюте знали заранее. У сотрудников было время на подготовку.

Михаил Андронаки, директор приюта «Прогресс Ай-Ти»: «У нас в оперблоке работает 5 человек. Это ветеринар, фельдшер, ассистенты. Убирают за животными, только уборка-кормежка 6 человек, плюс постоянно 3-4 строителя».

Получается 15 пар рук на почти 400 собак. Это, по словам общественных инспекторов, явное нарушение. Помимо недостатка кадров, они нашли немало проблем.

Наталья Цыганкова, общественный инспектор Росприроднадзора в области обращения с животными: «Собаки предоставлены сами себе, нет должного ухода. Отсутствие канализации. Даже сейчас, когда мы зашли в первые вольеры, уже понятно. Отопление, температура воздуха не соблюдается, про корм не говорим».

Все это можно списать на недостаток финансирования. На каждую собаку ежедневно выделяется около 211 рублей. Много это или мало, решать не нам. Но в любом случае животные не виноваты, что остались на улице и жестокое отношение к ним недопустимо. На охотников за собаками регулярно поступает множество обращений во всевозможные инстанции. Никаких мер в отношении приюта «Прогресс Ай-Ти», утверждают зоозащитники, принято пока не было.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.03.21 14:35
Да, проблема очень актуальна. Возможно, что Валентина С. права. И Администрации города-героя стоит поработать вопрос о взятии сих территорий под свою ответственность. Судя по состоянию придомовой тер
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
Оскар Олегович
24.03.21 12:41
Да, странно это. Раньше мы были впереди, а сейчас, когда закрыли цеха, опустились ниже.
Комментарий к новости:В Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.03.21 18:56
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Пишет Вам большой спец. в области педагогики! С большим интересом я и весь коллектив МБОУ КШМ просмотрели телепередачу "КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ" с участием
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 16 серия (16+)22:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:10«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Реальные располагаемые денежные доходы у северян снижаются-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 2 копейки, евро теряет 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика