Живодёры или санитары городских дворов?

В интернете активно обсуждается тема содержания пойманных собак в приюте для бездомных животных в Мурмашах. Зоозащитники негодуют. По их мнению, над питомцами издеваются. В заведении это отрицают. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в приюте и попыталась разобраться в ситуации.

Анна Чайникова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «С каждым днём в интернете появляется всё больше шокирующих фото и видео, на которых изображены ужасающие кадры условий содержания животных в этом приюте. Тревогу подняли зоозащитники и волонтёры, сообщившие, что здесь над четвероногими долгое время издеваются».

Вот уже несколько лет неравнодушные к собачьей беде люди пытаются пробиться в приют для бездомных животных «Прогресс Ай-Ти» в посёлке Мурмаши. Они требуют показать, в каких условиях содержатся питомцы, как с ними обращаются сотрудники службы отлова. Но до сих пор, по словам зоозащитников, этого сделать им не удавалось, так как за порог приюта посторонних не пускали.

Светлана Серкина, зоозащитник: «Мы приезжали сюда неоднократно и с депутатом Кольского района, но нас выгоняли. Просто очень много жалоб, да и сама я неоднократно сталкивалась с этим. На моих глазах отлавливали домашних животных у бабушек, у дедушек, которые плакали».

Последний такой случай, отмечает Светлана, произошёл буквально на днях. Сотрудники службы отлова отобрали у пенсионерки собаку, которая была памятью об умершей дочери, запросили за её возвращение 6 тысяч рублей. В итоге любимого питомца бабушке, конечно, вернули, но не все истории имеют счастливый финал.

Директор приюта утверждает, что действуют отловщики в рамках закона.

Михаил Андронаки, директор приюта «Прогресс Ай-Ти»: «По закону все животные, которые находятся без сопровождения людей подлежат отлову. Мы действуем на основании заявки и контракта с заказчиком, который нам указывает, что всех животных мы должны изловить, простерилизовать, агрессивных животных оставить здесь, неагрессивных вернуть с биркой в ухе».

Выловленных животных сотрудники учреждения помещают в закрытые вольеры. На фотографиях в интернете они выглядят ужасающе грязными, а на деле всё оказалось не так плохо. У некоторых четвероногих клетки чистые, собаки в них достаточно ухоженные. Остальные вольеры, по словам работников, убрать ещё не успели, сил на всех не хватает. Но всё это может быть результатом того, что о нашем приезде в приюте знали заранее. У сотрудников было время на подготовку.

Михаил Андронаки, директор приюта «Прогресс Ай-Ти»: «У нас в оперблоке работает 5 человек. Это ветеринар, фельдшер, ассистенты. Убирают за животными, только уборка-кормежка 6 человек, плюс постоянно 3-4 строителя».

Получается 15 пар рук на почти 400 собак. Это, по словам общественных инспекторов, явное нарушение. Помимо недостатка кадров, они нашли немало проблем.

Наталья Цыганкова, общественный инспектор Росприроднадзора в области обращения с животными: «Собаки предоставлены сами себе, нет должного ухода. Отсутствие канализации. Даже сейчас, когда мы зашли в первые вольеры, уже понятно. Отопление, температура воздуха не соблюдается, про корм не говорим».

Все это можно списать на недостаток финансирования. На каждую собаку ежедневно выделяется около 211 рублей. Много это или мало, решать не нам. Но в любом случае животные не виноваты, что остались на улице и жестокое отношение к ним недопустимо. На охотников за собаками регулярно поступает множество обращений во всевозможные инстанции. Никаких мер в отношении приюта «Прогресс Ай-Ти», утверждают зоозащитники, принято пока не было.