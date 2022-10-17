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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.22 19:30

«Живыми» из большой юмористической битвы вышли семь команд

КВН вновь собрал вместе любителей юмора в эти выходные. Полуфинал Мурманской лиги весёлых и находчивых состоялся для 10 команд из Заполярья, Москвы и Санкт-Петербурга.

Три буквы, на которые мурманчане и гости города всегда ходят с удовольствием – это КВН. А уж полуфинал, куда попадают только лучшие команды, – игра особенная. Поэтому зрительный зал был полон поклонников искрометного юмора:

- Во-первых, это очень яркие выступления. Все команды очень смешные. Всегда подготовка замечательная. Действительно получаешь от этого искреннее удовольствие. Просто невозможно не прийти. Я хожу на все игры.

- Хотим отдохнуть, посмеяться. Испытать радостные эмоции, особенно в наше нелёгкое время. Очень нравятся команды.

- Я всегда получаю здесь позитивный заряд, есть над чем посмеяться в наше тяжёлое время.

- Тут всегда классно, здорово, атмосферно. И эмоции прекрасны. Надо всегда ходить на КВН. Всем советую.

Боролись за выход в финал 10 команд. К сожалению, многих зрителей сборная «Почты России» не смогла в этот раз участвовать, поэтому сошла с дистанции. А вот остальные команды были готовы к большой юмористической битве.

Александр Масякин, участник команды КВН «Уважаемые люди»: «Попали в первый раз, решили попробовать, как наши коллеги, старшие братья «Сборная Снежногорска». У них получилось. И мы думаем, чем хуже».

Анна Барда, участница команды КВН «Уважаемые люди»: «У нас тоже получилось. Уже в полуфинале. Мы не ожидали».

Так как команды собираются по интересам или профессиям, то и юмор у них соответствующий. Сотрудники 35-го судоремонтного завода шутят о непростой жизни работяг, пожарные - про будни спасателей, студенты - о трудностях молодости. Конечно, все это разбавляется номерами на актуальные темы. Остаётся только гадать, как они всё успевают.

Александр Макаров, участник команды КВН «Разные люди»: «Довольно неплохо, что у нас есть такая команда на довольно высоком уровне. Как готовимся? Подходим к начальникам и объясняем, что это нужно делать. Они нехотя, но отпускают. Потом приходят и говорят, что это здорово. И на работе говорят, что молодцы».

Сергей Пьянков, участник команды КВН «Спасатели бывают разные»: «Удивлять нестандартным юмором будем стараться в первую очередь. Мы команда МЧС, но при этом стараемся немного отойти от классических шуток про нашу работу. Готовились тяжело, потому что сейчас много цензуры в КВНе, поэтому приходится искать пути обхода».

Все команды показали свои сильные стороны, поэтому жюри было непросто выбрать лучших. Однако, по итогам в финал прошли 7 команд: «Разные люди», «Эффект Доплера», «Я так больше НеМАГУ», «Шпроты», «Спасатели бывают разные», «Сборная Заозерска» и петербуржцы «Великим быть».

Решающая игра Мурманской лиги КВН состоится уже в декабре.

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