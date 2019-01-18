Жизнь блокадного Ленинграда в фотографиях

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в Культурно-выставочном центре Русского музея открылась фотовыставка. На экспозиции представили исторические фотографии, сделанные военными корреспондентами.

Представленные в экспозиции фотографии рассказывают о жизни города на Неве в годы блокады и организации военного производства, функционировании Ладожской ледовой трассы – легендарной Дороги жизни. Хотя, как признаются очевидцы тех событий, не так был страшен голод, как наводящие ужас постоянные бомбёжки.

- Самый страшный момент – бомбёжки, - вспоминает Марина Новикова, блокадница. - Все говорят голод, я не помню голода, а вот бомбежки помню.

На постерах экспозиции можно увидеть работы известных блокадных фотографов Александра Бродского и Бориса Кудоярова. Их фотографии стали символами сопротивления блокадного города. И это не случайно: А.И. Бродский прошёл всю войну, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а Б.П. Кудояров всю блокаду провёл в городе и составил фотолетопись событий в три тысячи кадров.

На открытии выставки выступила народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.