Новым героем программы «Проще говоря» станет настоятель Свято-Никольского храма посёлка Видяево отец Сергий. В беседе с Эллиной Ким он расскажет о том, как пришёл к Богу, чем живёт небольшой храм, о своих увлечениях фотографией и поэзией, а также о ведении своего ютуб-канала.

- Каким был жизненный путь отца Сергия до начала духовной жизни?

- Этот период с 16 до 26 лет… Жизнь была похожа на зигзаги.

Об этом и о многом другом пойдёт разговор с гостем программы «Проще говоря» сегодня, 26 декабря, в 20.00 - с отцом Сергием, настоятелем Свято-Никольского храма посёлка Видяево. Увидеть её можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте Арктик-ТВ.рф