«Жизнь, делённая на граммы» – выставка о блокадном Ленинграде и подвиге его жителей открылась в ЗАТО Александровск

Больше 20 картин, авторами которых стали дети от 7 лет, это интерпретация истории в детском творчестве.

Разбитые окна, туман, окутавший не только город, но и сердца жителей Ленинграда, изнеможённые лица и работа в тылу - ежедневная, изнуряющая, но поддерживающая жизнь. Таким сегодня видят подвиг ленинградцев юные художники – участники четвертого этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы», который проводит Совет Федерации России.

Анна Богданова, культорганизатор Центра культурного развития «Прометей», г. Гаджиево: «Акция впервые была проведена в 2021 году, а по инициативе Валентины Матвиенко стала ежегодной. За всё время в ней приняли участие около 350 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет».

Чтобы картины оценили члены жюри и зрители, важно было передать истинные чувства блокадников и защитников страны, а значит участникам пришлось углубиться в историю, читать биографии и посещать музеи.

Экспонировать картины победителей конкурса в Мурманской области предложила сенатор Елена Дягилева. Экспозиция уже побывала в городе-герое Мурманске и столице Северного флота Североморске. А сейчас с двумя десятками самых разных по исполнению и настроению работ могут ознакомиться и александровцы.

Ирина Кириллова, директор Центра культурного развития «Прометей», г. Гаджиево: «Это замечательная инициатива: прикоснуться к истории нашей Родины через детское творчество. Конечно, такие акции мотивируют юных художников изучать историю страны, гордиться своей родиной, заниматься живописью. Хочется верить, что география будет шириться, а юных патриотов с каждым годом становиться всё больше и больше».

Никита Казаков, житель г. Полярный: «Жаль, что нет картин из ЗАТО Александровск».

Впрочем, были среди финалистов и победителей Всероссийского художественного конкурса юные жители Заполярья. Так, в прошлом году Карина Бельтюгова из Никеля стала победителем третьего этапа.

Артём Александров, житель г. Полярный: «Я думаю, что такие выставки нужно проводить чаще, чтобы каждый житель Полярного мог прийти и посмотреть замечательные картины».

Выставки работают до середины мая сразу на двух площадках: в Центре культурного развития «Прометей» в Гаджиево и на базе Центра культуры «Север» в городе воинской славы Полярном. К слову, тема этого года посвящена Дню единства народов России. Подать заявку на участие в художественном состязании юные россияне могут до 1 июля.