Жизнь и здоровье после «прямой линии» с президентом

Со дня «прямой линии» президента РФ прошло почти два месяца. Напомним, в июне к главе государства обратилась жительница Апатитов Дарья Старикова. Онкобольная девушка растрогала своей историй, пожалуй, всю страну, но главное, она просила помочь не себе, а родному городу.

Президент пообещал разобраться и определил срок - два месяца - до 15 августа, чтобы прояснить ситуацию о доступности медицинской помощи в Апатитах.

На кадрах, показанных во время «прямой линии, - недостроенная многоэтажка. Это хирургический корпус, строительство которого начали ещё в советское время. С развалом страны здание оказалось никому не нужным и за 30 лет пришло в негодность. Восстановить его и открыть стационар уже невозможно, однако в городе функционируют другие отделения.

Своей отдельной больницы в Апатитах нет уже три года. Сейчас два стационара, поликлиники и консультации административно объединены в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Руководит ей нейрохирург Юрий Ширяев. Он уверен в том, что в таком объединении большинства отделений в Кировске нет ничего плохого. Наоборот, это помогает оказывать качественную помощь и проводить высокотехнологические исследования для жителей обоих городов.

- Ситуация потихоньку налаживается, практически все успокоилось, - говорит Юрий Ширяев, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ. - На сегодняшний день из стационарных отделений в Апатитах существует 30-коечное терапевтическое отделение, 40-коечное отделение сестринского ухода, инфекционное отделение, которое буквально через 2 месяца переедет в новое отремонтированное здание.

После «прямой линии» президента региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Дарью Старикову признали потерпевшей и назначили экспертизы. Сейчас дело находится в производстве у отдела по расследованию особо важных дел регионального управления. Ситуацию в Апатитах держит на контроле и Министерство здравоохранения Мурманской области.

- В Апатитах больница есть. Отмечу, что большая работа проводилась и до обращения Дарьи Стариковой, - говорит Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - По укомплектованности специалистами в первичном звене там ситуация лучше, чем в Мурманске. Там порядка 70-80% укомплектована специалистами поликлиника, а средним персоналом укомплектованность практически 100-процентая.

Сама же героиня после «прямой линии» оказалось на лечении в столичном НИИ онкологии имени Герцена. Врачи говорят, что у Даши есть надежда на выздоровление. Ей провели уже два курса химиотерапии и обещают провести операцию. Молодая мама надеется в ближайшее время вернуться в Апатиты, где её ждёт маленькая дочь.