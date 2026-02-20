«Жизнь как чудо»: лечить не только лекарствами, но и заботой

В Мурманской областной детской клинической больнице появилось место, где юные пациенты могут забыть о процедурах и уколах.

Обычно в больнице дети мечтают поскорее оказаться дома. Но в отделении педиатрии Мурманской областной детской больницы теперь есть место, откуда уходить не хочется даже самым маленьким пациентам. В учреждении, где лечат детей со всего региона, открылась новая игровая комната по уникальному дизайн-проекту.

Ирина Меева, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Оно позволяет деткам более быстро адаптироваться к новым условиям, они теряют страх перед врачами, у них снижается стресс. И всё это, конечно, способствует более быстрому восстановлению детей во время лечения».

Екатерина Сулима, главный врач Мурманской областной детской больницы: «В разработке дизайна этого пространства участвовали сотрудники больницы, которые давали свои рекомендации, советы. Такие события случаются нечасто, мы надеемся, что это пространство будет развиваться дальше наполняться, а пожелания наших маленьких пациентов будут исполнены».

Новое игровое пространство — подарок от благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Это уже второе такое пространство, которое появилось в стационаре благодаря сотрудничеству.

Александра Захаревская, заместитель главного врача по стационарной помощи Мурманской областной детской клинической больницы: «Почему было выбрано именно это отделение? Потому что именно в этом отделении выхаживаются тяжёлые дети с заболеваниями печени. А заболевания печени – это как раз тот профиль, которым занимается фонд «Жизнь как чудо». Нам очень хочется, чтобы дети, которые проводят длительное время в стационаре, проводили время хорошо, весело и не замечали своих проблем со здоровьем».

Комнату создавали по принципам так называемого «салютогенного дизайна». Это сложное слово означает простую истину: когда ребёнок спокоен и не испытывает стресс, он выздоравливает быстрее.

Ксения Онопко, программный директор фонда «Жизнь как чудо»: «Ребята могут здесь порисовать, поиграть в настолки, позаниматься на бизибордах. Здесь есть наш фирменный круг – это такое пространство уюта, спокойствия. Они там часто залипают как с телефоном, так и просто вместе садятся, читают книжки. Можно просто посидеть на диванчиках и спокойно провести время. Есть, конечно же, телевизор, на нём можно смотреть мультики, какие-то сказки. В общем, всё, что ребятам интересно. Здесь уже, я думаю, специалисты больницы разберутся, что ребятам по возрасту, смогут подобрать тот контент, который, что называется, будет актуален для них».

Пространство разделено на зоны: для самых маленьких, для ребят постарше и даже для родителей, которые могут отдохнуть, пока их ребёнок увлечён игрой.

Создание таких комнат – часть большой работы по развитию здравоохранения в регионе. И как показало сегодняшнее открытие игровой комнаты, иногда лучшее лекарство – это просто возможность снова почувствовать себя как дома.