Жизнь людей и животных на Земле разделить невозможно

В Бразилии работает котокафе, где можно не только перекусить в окружении усатых-полосатых, но и забрать понравившееся животное с собой.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

В реке Рона на границе Франции и Швейцарии исчезает форель. Французские рыбаки искусственно разводят рыбу, чтобы спасти популяцию и свой промысел. Подросших особей выпускают в реки.

Детёнышей редкой розовой игуаны впервые обнаружили на Галапагосах. Этот вид описали только в 2009 году.

В Австралии работает стационарная травматологическая ветклиника для диких животных и птиц. Ветеринары не только лечат пациентов, но и ухаживают за ними до полного выздоровления.

Волонтёры спасают домашних животных и скот на испанском острове Пальма, где уже полмесяца извергается вулкан. Они создали для них импровизированный приют, а также находят им временных хозяев.

2000 австралийских школьников протянули руку помощи домашним питомцам, чьи хозяева бежали из дома из-за насилия. Дети шьют для животных тёплые пледы и одежду.

Школа в австралийской Тасмании использует животных на ферме, чтобы рассказывать школьникам о продовольствии, науке и экономике. Уроки по сельскому хозяйству также помогают детям приобрести важный жизненный опыт.

Египетская компания выпускает лежаки для собак, а доходы помогают как семьям работниц, так и приютам для животных. Продукцию покупают египтяне и жители Канады.

В тайском зоопарке пингвинов, находящихся на грани депрессии, развлекают зарядкой. Из-за карантина любимцы публики заскучали без людей. Смотрителям приходится находить им интересные занятия.

Кенийский заповедник Ол Педжета из-за пандемии остался без туристов. Его сотрудники решили проводить онлайн-сафари, чтобы люди могли понаблюдать за жизнью животных.

В Бразилии работает котокафе, где можно не только перекусить в окружении усатых-полосатых, но и забрать понравившееся животное с собой.

Интересная картина в зоопарке в Нидерландах. Там маленького носорога впервые поместили в вольер с крупными животными африканской саванны. Как прошло знакомство, давайте посмотрим.