Жизнь меняется: злых собак будут усыплять, налогообложение меняется, ёлку к празднику можно будет срубить легче

Депутаты Мурманской областной Думы провели очередное заседание. Работа предстояла непростая, ведь на повестке более 20 вопросов.

Ряд принятых проектов касаются налогового законодательства, чтобы сбалансировать бюджет. Также депутаты внесли изменения в закон об ответственном обращении с животными.

Как считают эксперты, существующие в регионе программы по отлову и стерилизации бездомных собак неэффективны. Свидетельство тому – 2300 покусанных северян только за последние 5 лет. По этой причине председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Андрей Иванов законодательство предложил пересмотреть.

Андрей Иванов, председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу: «Сейчас мы дискутировали. И опять прозвучало мнение, к примеру, что надо круглые столы провести. На это я констатировал, что, естественно, вступая в полномочия председателя комитета в 2019 году, тогда такие круглые столы собирались, мнения выслушивались. И всё на одном месте - в ступе вода толчется, а за это время, в частности, последний 2023 год, мы получили 455 нападений безнадзорных животных на людей, из них 25 детей».

Животное может быть подвергнуто эвтаназии в случаях физических страданий и нежизнеспособности, если собака агрессивна и нападает на людей без причин и, если животное несёт риск возникновения эпидемий. Всех враждебно настроенных животных будет проверять комиссия, состоящая из кинолога и ветеринара, которая и примет решение по гуманному усыплению.

Алексей Касаткин, руководитель комитета по ветеринарии Мурманской области: «Сейчас существуют организации и приюты, которые осуществляют деятельность по отлову и содержанию, стерилизации животных. На базе их и планируется создание пунктов временного содержания. Комиссии по определению агрессивности, либо неагрессивности животных уже функционируют. У нас один из немногих субъектов Российской Федерации, где этот метод поставлен на научную основу».

Ряд законов, рассмотренных Думой, касается налогового законодательства. В 2020 году, во время ковида, для того чтобы поддержать предпринимательское сообщество, правительство региона совместно с областной Думой установили налоговую ставку по упрощенке на уровне 1 процента от доходов и 5% - по системе «доходы минус расходы». Ковид прошёл, бизнес окреп, но льготную налоговую ставку долгое время сохраняли. Однако, сейчас - во время санкционного давления пришло время помочь уже бюджету, ослабленному санкционным давлением.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Сейчас наша страна живёт в санкционном давлении уже не первый год, государство старалось не отменять эти льготы. Но в этом году, вернее, на следующий год бюджет сложнее намного и приоритеты у нас, у страны, другие. Поэтому нужно отнестись с пониманием. Но здесь льготы не отменяются, здесь начинается дифференцированный подход».

На льготы в ведении бизнеса могут рассчитывать участники специальной военной операции и члены их семей, предприниматели, ведущие социально-ориентированный бизнес, владельцы общепитов и резиденты арктической зоны.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора – руководитель Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «Это вопрос чувствительный для всех – и для предпринимателей, и для нас. Наша всё-таки цель – их поддерживать, но мы понимаем, что в существующих реалиях сохранять недифференцированный подход просто экономически нецелесообразно».

Депутаты Мурманской областной Думы поддержали и изменения в законопроект о налоге на имущественные отношения. Со следующего года все гаражи и объекты незавершенного строительства, оформленные на юридические лица, будут облагаться налогом на имущество от кадастровой стоимости.

Виктория Минкина, руководитель Министерства имущественных отношений Мурманской области: «Включение таких объектов как объекты капитального строительства и гаражные относятся только к юридическим лицам, которые платят налог исходя из средней стоимости своего имущества. Они его амортизируют и продолжают использовать. Для того, чтобы было социальное равенство, налоговое равенство, объекты капитального строительства вообще не являются объектом налогообложения. Есть общий порядок налогообложения юридических лиц, поэтому эти изменения коснутся только юридических лиц. Для физических лиц, которые и так платят за свои гаражи уже от кадастровой стоимости, никаких изменений не предвидится».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Все эти законопроекты были рассмотрены на заседании комитета по бюджету. Сложные законопроекты, но комитет принял единогласное решение, что эти законопроекты необходимо принять, потому что это пополняет доходную часть нашего бюджета».

Законодатели также приняли инициативу Станислава Гонтаря, который предложил заменить процентные надбавки к окладу медиков, педагогов и соцработников фиксированными суммами выплат.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Тем самым мы снимем социальную дифференциацию, потому что работники, работая на одних и тех же должностях в одних и тех же организациях, в разных организациях, но в одной сфере, они получают зачастую разные выплаты, потому что у них разные оклады. Поэтому мы уходим от привязки к окладам, будут получаться фиксированные суммы».

Скоро Новый год. Законотворцы приняли решение дать северянам возможность срубить понравившуюся ёлку в лесополосе. Для этого нужно будет заполнить соответствующее заявление на госуслугах или на сайте Министерства природных ресурсов Мурманской области и оплатить пошлину в размере от 22 до 67 рублей.

Зинаида Середа, руководитель Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Для того, чтобы срубить ёлочку, хотя бы одну, необходимо было проводить довольно большую процедуру, в том числе, аукцион, отведение делянки. После чего эта возможность предоставлялась. Сейчас это упрощенный порядок: каждый житель сможет заявиться и, соответственно, вырубить ёлочку».

По итогам заседания Мурманской областной Думы было рассмотрено более 20 вопросов и принято 6 изменений в законопроекты региона.