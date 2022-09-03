Жизнь между роботами и природой: 4-тонный экзоскелет на четырёх ногах и бесплатная еда для собак из ресторана

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмитрий Ероха. В Канаде создали самый большой экзоскелет на четырёх ногах. Машина весом 4 тонны управляется малейшим движением конечностей человека.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмитрий Ероха.

В Канаде создали самый большой экзоскелет на четырёх ногах. Машина весом 4 тонны управляется малейшим движением конечностей человека.

Очки дополненной реальности вскоре могут изменить жизнь миллионов людей с потерей слуха. Британский стартап разрабатывает приложение, которое может расшифровывать живые разговоры и отображать их в очках. Боливийский стартап, выпускающий мини-электромобили, надеется завоевать рынок Латинской Америки. Он рассчитывает, что в этом ему поможет добыча лития в стране, который нужен для производства батарей.

Бумагу, на которой что-то напечатали на принтере, можно использовать повторно благодаря новой израильской технологии. Там научились очищать листы от краски принтера. При этом лазерная система позволяет использовать один лист бумаги до десяти раз.

В Италии вместо ботаников рутинную работу делают роботы. Они обходят парки и заповедники и проверяют здоровье растений.

В столице Мексики появится гигантская солнечная электростанция. Её построят на крыше городского оптового рынка.

В Австралии всё популярнее купание не на оборудованных пляжах, а в диких местах. В Мельбурне группа женщин облюбовала реку Ярра. Помимо пользы для здоровья, в их увлечении есть ещё один большой плюс...

В австралийском штате Новый Южный Уэльс вновь появились ранее вымершие золотистые бандикуты. Их переселили из другого региона, где этот эндемичный вид сохранился.

Пакеты с бесплатной едой для собак скоро начнут выдавать все бары и рестораны Испании. Такой закон хотят ввести уже со следующего года, чтобы сократить пищевые отходы. В противном случае заведениям грозят штрафы до 60 тысяч евро.

Понаблюдать с близкого расстояния за горными гориллами предлагают в заповеднике Бвинди в Уганде. Это уникальное приключение возможно благодаря рейнджерам, которые много лет приучали животных к присутствию человека.

В ОАЭ появилась талантливая девочка-скейтер. Ей всего шесть лет, а скейтбордингом она увлекается уже два года.