ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ - Чистосердечное признание Ивана Бродекса

Очередной выпуск программы «Жизнь по новым правилам» журналисты «Арктик-ТВ» решили посвятить самозанятым.

Когда ты в самом начале пути и не знаешь станет ли твоё дело прибыльным, то меньше всего хочется думать о статусе и тем более становится на учёт в налоговую инспекцию. Но когда хобби превращается в стабильный заработок, страшно остаться без средств к существованию. Пандемия и связанные с ней ограничения вдруг продемонстрировали всем, что работать легально – это выгодно. Ты можешь рассчитывать не только на уважение, но и на помощь со стороны государства. Знакомьтесь, Иван Бродекс – гид самоучка!

Сегодня в эфире «Аркти-ТВ» Иван сделает чистосердечное признание!