«Жизнь по новым правилам» - пандемия научила нас, что не надо унывать

Сразу поле выпуска новостей смотрите продолжение нового медиаропекта «Арктик-ТВ» о мурманских предпринимателях, научившихся успешно работать в условиях с пандемии

Герои нового выпуска проекта «Жизнь по новым правилам» на канале «Артик-ТВ» Ирина и Константин Котловские - основатели компании «Фасады и интерьеры».

Если 2019 год принёс мурманским предпринимателям победу в международном конкурсе визуальной рекламы «Знак» с инновационной вывеской для торгово-развлекательного комплекса Плазма – то 2020-й испытал их на прочность.

Константин Котловский, основатель компании « Фасады и интерьеры»: «Пандемия в очередной раз научила нас, что не надо унывать. Переживём, я уверен».

Как семейный бизнес справился с турбулентностью на рынке рекламных услуг? Как удалось найти новую нишу в период ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией? Какая помощь со стороны региональных структур была полезна предпринимателям?

На эти и многие другие трудные вопросы отвечают наши гости.

Ирина Котловская, основатель компании « Фасады и интерьеры»: «Что касается помощи государства, то мы воспользовались всеми доступными видами этой поддержки. И нам вся это помощь очень помогла».

Андрей Дочкин, директор «ФОМАП»: «В самом начале запуска мер поддержки обращались к нам многие».

Сегодня, 16 ноября, смотрите на телеканале «Арктик-ТВ» программу «Жизнь по новым правилам».