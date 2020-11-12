«Жизнь по новым правилам» - премьера на «Арктик-ТВ»!

Уже сегодня смотрите сразу после выпуска новостей новый медиапроект «Жизнь по новым правилам».

Жизнь до пандемии и после. Как сумели перестроить свой бизнес мурманские предприниматели в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции? Где черпали вдохновения и искали поддержку – моральную и финансовую? Откровения бизнесменов и специалистов региональных структур, призванных создавать благоприятный климат для бизнеса в Заполярье – смотрите в медиапроекте «Жизнь по новым правилам» на телеканале «Арктик-ТВ».

Сегодня героями нашей программы станут основатель компании «Медтехника» Татьяна Уланова и её партнёр, руководитель рекламного агентства «Салют» Дмитрий Коршилов, сумевшие в период ограничений наладить выпуск востребованных рециркуляторов с говорящим названием «Север». А в качестве эксперта мы пригласили к разговору директора Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатор Дениса Скрыганова.