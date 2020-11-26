«Жизнь по новым правилам» в период пандемии

Сразу после выпуска новостей смотрите очередной выпуск. Программы «Жизнь по новым правилам» на телеканале «Арктик-ТВ».

Танцуй, пока разрешают, а если снова введут ограничения, то на этот случай в студии танца «WORLD DANCE CAMPUS» создали онлайн-курс хореографии. Мало того, её основатель и амбассадор заполярного предпринимательства Сергей Аникиев сумел использовать период вынужденного простоя с пользой для дела.

Сергей Аникиев, основатель студии танца «WORLD DANCE CAMPUS»: «У нас есть уже запрос от Мурманской области. Мы будем первой франшизой, которая будет реализовываться заполярного региона».

Ещё один герой нового выпуска программы - новый руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Ольга Абрамова. До ограничений, связанных с пандемией, она была хозяйкой собственного бизнеса, а теперь, из-за того что её компании до сих пор не разрешили открыться, помогает другим.

Ольга Абрамова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «Мне в начале пандемии, как предпринимателю, казалось, что вся эта история с онлайном - это ерунда, но сейчас на всё это смотрю по-другому».

Почему сейчас самое время открывать своё дело? Какую помощь оказывают в регионе смельчакам, пустившимся в самостоятельное плавание? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в новом выпуске программы «Жизнь по новым правилам» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте.