Жизнь в конце августа у многих северян вертится вокруг Дня знаний

Вот и кончилось лето, начался новый учебный год и конечно центральным событием недели стал День знаний и хлопоты, связанные с подготовкой к 1 сентября.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

Вот и кончилось лето, начался новый учебный год и конечно центральным событием недели стал День знаний и хлопоты, связанные с подготовкой к 1 сентября.

А расширить рамки информационного поля уходящей недели нам помогут гости программы Максим Акмазиков, старший инструктор – пожарный специализированной пожарно-спасательной части (ГУ МЧС России по Мурманской области); Игорь Афанасьев, старший инспектор по боевой и физической подготовке первого пожарно-спасательного отряда (ГУ МЧС России по Мурманской области); Максим Борисенко, второй режиссёр сериала «Лукоморье», и Диана Бабаева, режиссёр сериала « Лукоморье».

В Северном Ледовитом океане успешно завершена операция по смене полярников дрейфующей стации «Северный полюс-41» и доставке грузов для обеспечения экспедиции. В Арктике сейчас самый тёплый сезон и ледовое поле, многие месяцы служившее рабочей площадкой для станции, стало разрушаться. Для продолжения экспедиции было принято решение о смене дислокации дрейфующей станции. Новое базовое поле площадью около 2 кв. км было выбрано в двух милях на запад от прежнего. Судно «Северный полюс» самостоятельно подошло к выбранному полю и было пришвартовано к нему бортом. Операция выполнена сотрудниками Арктического и антарктического научно-исследовательского института при поддержке научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» и вертолета Ка-32.

На территории Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря в Мурманске теперь можно увидеть Дон. Красивую реку, степь и лошадей. Всё это изобразили на мурале «Казачья воля» с целью передать ту атмосферу, которая знакома каждому казаку…

О работе на полигоне твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов мы рассказывали не раз. Оказывается, говорить на эту тему можно ещё долго. Каждый визит журналистов на предприятие приносит удивительные встречи. Например, на мусороперерабатывающем комплексе работают не только люди, но и ястребы…

В Кировске соревновались в мастерстве машинисты погрузочно-доставочной машины, это специальная техника, которая работает с горными породами на месторождениях, в том числе в шахтах. Такие профессиональные соревнования на Серо-Западе организовали впервые. Как это было, смотрите в нашем материале.

Профессия, которая и опасна, и трудна! Журналисты «Арктик-ТВ» побывали на котельной АО «Мурманэнергосбыт» в Коле и посмотрели, как трудятся люди, работу которых, порой, не все замечают, но без них сложно представить существования многих предприятий…

Два года лишения свободы может получить житель Мурманска, укравший два велосипеда из подъезда одного из домов по улице Олега Кошевого. Мужчина, посещая своего приятеля, заметил, что на одной из лестничных клеток стоят двухколёсные транспортные средства. Как позже пояснил задержанный, справиться с желанием забрать чужое имущество он не смог. Один из велосипедов к тому времени нарушитель закона успел продать за 7 тысяч рублей. Чему, конечно же, не обрадовался владелец техники. Скоро рецидивисту придётся предстать перед судом, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

А вот другую кражу мурманские полицейские раскрыли по походке подозреваемого. А помогли им в этом камеры видеонаблюдения. Молодой человек подобрал случайно выроненный мобильный телефон, но вот возвращать его владелице, которая заметила пропажу, не захотел, сбрасывал звонки. Вычислили нарушителя, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, по характерной походке. Ему так же грозит до двух лет лишения свободы

В отдалённых населённых пунктах Мурманской области появляются новые ФАПы, что способствует поддержанию качественных медицинских услуг. Но не один ФАП не сможет существовать без квалифицированных специалистов. Анна Шинкаренко, корреспондент «Арктик-ТВ», побывала в Терском районе и познакомилась с новым фельдшером, который не так давно переехал по программе «Земский доктор» в село Варзуга…

Футбольный десант высадился в посёлке Никель. Звезды российского спорта посетили самый северный посёлок в Заполярье, чтобы провести игры с местными футболистами и пообщаться с жителями…

Сладкоежки сейчас прильнут к экранам. Вас ждёт вкусный сюжет о простом, но очень популярном лакомстве – пряниках. Журналист «Арктик-ТВ» Кристина Харатова не просто пообщалась с мастером-пряничником, но и сама попробовала сделать это лакомство…