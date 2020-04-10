Жизнь в крупных ТРК Мурманска продолжается даже во время пандемии

Пока пандемия коронавирусной инфекции бушует по планете, Мурманская область остается на самоизоляции. По-прежнему очень многие места города закрыты, однако, ситуация с каждым днём меняется в лучшую сторону. С недавнего времени немного ожили торговые центры.

Прогулка по торговому центру сейчас вряд ли доставит удовольствие, ведь большинство павильонов закрыты. Работают только магазины с товарами первой необходимости. Это продуктовые гипермаркеты, «Детский мир», в котором есть питание для малышей. С недавнего времени открыты салоны сотовой связи, принявшие самостоятельное решение о выходе на работу. Кафе и фуд-корты функционируют, но только в формате доставки. Также магазины техники открыты для выдачи интернет-заказов.

Татьяна Хабарова, управляющая ТРК «Мурманск Молл»: «Недавно открылись арендаторы, у которых есть в ассортименте мыло, дезинфицирующие средства. Это «Локситан», «Ив роше» и «Кафе красоты». Работает аптека».

Пока магазины без покупателей, предприниматели сильно переживают за свои места. Ведь, вопрос аренды помещений никто не отменял. Однако руководство «Мурманск Молла» идёт на встречу бизнесменам и ищет пути решения возникшей ситуации.

Татьяна Хабарова, управляющая ТРК «Мурманск Молл»: «Мы со всеми арендаторами находимся в диалоге и разрабатываем меры их поддержки в этот сложный период».

Конечно, все меры безопасности соблюдены. Дезинфекция помещений проводится регулярно, защитные средства для сотрудников есть и конечно, запрещено массовое пребывание людей в торговом центре. Именно поэтому закрыта крытая парковка. Однако для посетителей ТРК рядом работает бесплатный открытый паркинг.