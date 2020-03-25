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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.20 19:30

Жизнь в Мурманске практически останавливается

Теперь помимо образовательных, спортивных и культурно-развлекательных учреждений с 25 марта закрываются на карантин ночные клубы, кальянные и заведения общепита. Как выжить в этот период времени малому бизнесу и ярым тусовщикам, выясняли журналисты «Арктик-ТВ».

«Никаких больше вечеринок», - мегахит, который теперь можно считать гимном завершения тусовочной жизни в заполярной столице. А все потому, что из-за мер введенных против распространения коронавируса, теперь в городе закрыты все развлекательные заведения.

Артем Моисеев, арт-директор «Okean Hall»: «Никто в бизнесе не готов, чтобы на время его прикрывали. Но, к сожалению, таковы сегодняшние реалии и надо понимать, что это во благо нас всех».

А ведь ещё неделю назад «Океан» работал в новом формате: открыл второй зал для тусовок, пропускал гостей по спискам, при этом не более 50 человек на каждый танцпол.  Но теперь и это вне закона. Однако сам отель для гостей города по-прежнему открыт.

Артем Моисеев, арт-директор «Okean Hall»: «Мы работаем в полную мощь, как конгресс-отель «Меридиан». Уже нет никаких ограничений в плане поселения и проживания здесь».

Что касается других развлекательных заведений – для них тоже настали тяжёлые времена. Кальянные Мурманска уже сообщают в соцсетях о вынужденном временном закрытии. А места, где дымные коктейли были дополнительной услугой, теряют до 20% выручки, поделился с нами директор коктейль-холла «Негрони Клаб».

Андрей Венков, директор коктейль-холла «Negroni Club»: «Вторая неделя прошла, минус 30-40% от общего оборота нашего предприятия. Думаем, что дальше будет. Сегодня внесено предложение и уже решено убрать кальяны, это ещё минус 20% выручки».

Конечно, в таких условиях малому бизнесу не выжить. Одно из любимых тусовочных мест молодёжи теперь переходит в режим работы обычного общепита - без ночных увеселительных мероприятий. Однако в случае новых изменений, заведение будет вынуждено закрыться, чтобы не работать в убыток.

Андрей Венков, директор коктейль-холла «Negroni Club»: «К закрытию морально, физически и финансово не готовы. Это рабочие места, это наши обязательства перед работниками, которых мы наняли. Но придётся – закроемся, в любом случае мы не можем работать в убыток, потому что мы дальше только будем набирать минуса, минуса, минуса».

Несмотря на все трудности, бизнесмены ищут новые способы функционирования. Один из возможных вариантов – запуск доставки еды. Это, конечно, не принесёт той прибыли, как работа ночного заведения, но всё-таки продолжит радовать любимых гостей вкусными блюдами и напитками.

 

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