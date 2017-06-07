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День за днём с «Арктик-ТВ»07.06.17 19:30

Жизнь в песках

Горы, водопады, реки, озёра, равнины, сопки – всем этим богат Кольский полуостров.  Здесь есть даже пустыня! Не все знают, что на юге области находится огромная территория, на которой кроме песка ничего нет. Об истории Кузомени и проблемах пустыни узнали журналисты «Арктик-ТВ»,  которые посетили Терский берег совместно с представителями  Всемирного фонда защиты дикой природы.

Ку́зомень  - старинное  поморское село Терского  района Мурманской области. Первые упоминания как о временном поселении известны с конца XVI века, а уже как о постоянном – в XVII веке. Сейчас здесь проживает более сотни человек, имеется школа и несколько магазинов.

Издавна жители Кузомени в основном занимались ловлей рыбы и  охотой. В начале прошлого века для разработки соляных месторождений в селе массово вырубались леса. Огромные трёхэтажные рубленные купеческие дома стояли в четыре ряда. В 1910 году в селе проживали 780 человек, здесь работала школа, среднее образование жители села получали в сельском училище, действовали 2 церкви. Но всё меняется…

Бывший «еловый мыс» последние десятилетия представляет из себя пустыню, известную как «Кузоменские пески». До ближайшего леса порядка 10 километров. Учёные полагают, что пески стали результатом перевыпаски скота, беспорядочной  вырубки деревьев  и лесных пожаров.

Завораживающее своей красотой место таит в себе гораздо больше опасностей, чем можно представить. Река Варзуга имеет природоохранное значение. Она чистая и может быть использована как эталон реки, которая не подверглась воздействию человека. К тому же по ней пролегает путь атлантического лосося к местам нереста. А миллионы кубометров песка, принесенного ветрами, изменили судоходный участок устья этой реки.

- Здесь много стало отмелей, которые здесь называют «коргами», - Вишнаков Генадий, житель с.Кузомень, лесничий Варзугского лесхозара. -  Они создают тупики, в которые по осени, во время массового хода рыбы, заходит сёмга и во время ледостава, когда идёт шуга, она просто закрывает эту рыбу. Тогда происходит массовая их гибель.

В давние времена сюда приходили норвежские, датские и голландские купеческие суда. Село являлось торговым узлом Белого моря. Рыбы тут было предостаточно и ей ничего не мешало идти на нерест. А сейчас даже маленький катер не может зайти в устье.

- Я очень хорошо помню, когда здесь приходили суда прямо к селу, - рассказывает Лерий Казаков,  научный сотрудник Полярно-альпийского ботанического сада-института. -  Я учился в кузоменской школе и помню как подходили сюда небольшие суда. Но крупные суда уже в ту пору к нам не ходили, потому что началось  продвижение песков в реку, и она обмелела.

Активисты Всемирного фонда дикой природы совместно с местным лесничеством уже не первый год ведут борьбу с песками. Они засаживают прибрежную территорию смешанными породами деревьев (лиственными и хвойными). Со временем их корневая система разрастётся и укрепит своими сетями почву.

По сути, сегодня природа буквально выживает людей из Кузомени. Река подмывает берег, унося в воду хозпостройки и бани, некогда возведенные прямо на берегу. Этот процесс может пойти и дальше, угрожая всему селу. Учёные уже давно выяснили, что устье реки меняется, и пытаются найти способ, как остановить обвал берега и сохранить в целостности дома в Кузомени.

Подробно о том, как этого можно добиться и о жизни посёлка в песках, журналисты «Арктик-ТВ» расскажут в программе «Столица» в ближайшую субботу в 20.30.

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