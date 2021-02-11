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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.21 19:30

Жизнь в ритме танго за Полярным кругом

Танец, который, казалось бы, так далек от суровых флегматичных будней Севера, удачно вписывается в пространство северной  жизни. В этом убедилась съёмочная группа «Арктик-ТВ», побывав в гостях у любителей жаркого аргентинское танго.

Виктор Васильченко в свои 70 лет заряжает энергетикой. Вот уже 20 лет харизматичный мужчина живёт в ритме танго. Каждый его танец уникален –это сплошная импровизация. В нём есть место акробатическим позам, простым шагам, безудержной страсти и конечно азарту.

Виктор Васильченко, руководитель танцевального клуба: «Это жизнь, а я, как бывший автогонщик, люблю путешествовать, я люблю танцевать, двигаться. А смысл сидеть на месте? Телевизор смотреть и живот растить?!».

Когда слышишь слово «танго», в голове невольно возникают страстные образы: роза в зубах, красное платье с разрезом до бедра. Только эта картинка весьма условна. Танцевать можно кому угодно вне зависимости от веса, роста и физической подготовки и в чём угодно - хоть в джинсах. Правда, девушки особое внимание уделяют туфлям, которые могут обладать буквально магическими свойствами.

Ирина Волконская, танцовщица: «Туфли особенные, они дают образ. Ты в него входишь. Это состояние. Для девочки важно состояние. Вот вчера у меня болела сильно нога, а я туфли надела и все прошло».

Роли в танцевальной паре, на первый взгляд, просты и понятны: мужчина - ведущий, женщина - ведомая. Но приходится потрудиться, чтобы ведущий научился внятно «говорить» языком тела, а ведомая - внимательно «слушала» и «понимала».

Дмитрий Степанов, танцор: «Бывает, что я долго тренируюсь и что-то не получается. Уходишь недовольный, потом возвращаешься и снова возвращаются положительные эмоции».

Татьяна Ильянова, танцовщица: «В моменты, когда требуется эмоциональная разрядка, ты приходишь сюда и её получаешь. Это прекрасное общение, прекрасное проведенное время и очень культурные вечера».

Борхес был уверен, что «без сумерек и ночей Буэнос-Айреса создать настоящее танго невозможно», а мы убедились, что танец страсти прекрасен и за Полярным кругом.

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