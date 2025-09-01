ЖК «Русский Север» - уникальная возможность купить квартиру со скидкой

В Мурманске на улице Шевченко, за Драматическим театром Северного флота, активно продолжается строительство жилого комплекса «Русский Север».

Этот жилой комплекс привлекает внимание своим уникальным проектом: здание высотой в 7 этажей, квартиры улучшенной планировки с высокими потолками, просторными кухнями и лоджиями. Стоит отметить его уникальное расположение: комплекс строят в Первомайском районе с развитой инфраструктурой, вблизи Кольского проспекта. При этом он находятся в тихом и спокойном месте. В шаговой доступности есть торговые и развлекательные центры, остановки, парки отдыха, спортивные клубы, школа и детский сад.

Ольга Савчиц, помощник руководителя ООО СЗ «Арктикум»: «ЖК «Русский Север» – это жилой комплекс комфорт-класса. Наша цель создать максимально удобное пространство для проживания будущих собственников квартир. Более 20 лет работы строительства многоквартирных домов и социально значимых объектов в Арктической зоне, а также мощная техническая база и проектное финансирование от банка «ВТБ» позволяют гарантировать высокий уровень строительства нашего ЖК».

За последние 2 месяца, выполнены работы по изготовлению и устройству железобетонного каркаса, лифтовых шахт и лестничных маршей с 1-го по 4-й этаж. Сейчас продолжается возведение 5-го этажа, выполняются работы по устройству гидроизоляции и утеплению стен цокольного этажа с кладовыми помещениями, а также ведётся проектирование и устройство наружных инженерных сетей.

Ольга Савчиц, помощник руководителя ООО СЗ «Арктикум»: «Строительство ведётся быстро и качественно, согласно графику. Уже в ближайшее время планируются работы по устройству наружных стен. Ввод в эксплуатацию жилого комплекса запланирован на второй квартал 2026 года. До 31 октября у нас проводится акция от застройщика. Есть уникальная возможность купить квартиру со скидкой. Наш сайте «ЖК Русский Север.рф» вы можете выбрать понравившуюся планировку, а наш менеджер поможет подобрать наиболее выгодную программу и оформить покупку».

На территории нового жилого комплекса будет предусмотрена закрытая зона с двумя вместительными парковками, спортивной и детской площадками.

На правах рекламы.